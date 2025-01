Dior Haute Couture: gli abiti fantastici che ricordano l’infanzia

In passerella silhouette costruite, gonne con gabbie di crinolina non più nascosta – come avveniva nell’Ottocento - ma portata a vista e da cui si allungano fili ricamati ondeggianti come tanti ramoscelli, pannier settecenteschi ad arrotondare i fianchi, Bar Jacket scolpite, abiti architettonici dalla linea ad A e la storica linea Cigale. “Credo che l’infanzia vada riguardata perché è una parte molto formativa della nostra esistenza”, ha sottolineato Maria Grazia Chiuri. Le creazioni hanno sfilato nello scenario immaginifico creato dall'artista indiana Rithika Merchant, le cui opere tessili ricche di motivi mitologici e simboli onirici hanno fatto da sfondo come affreschi a tutto il percorso seguito dalle modelle.