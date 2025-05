Abiti come armature glam-rock: la moda fa un balzo nel Medioevo

Una macchina del tempo. Sono abiti che sembrano attraversare varie epoche evolvendosi in un'allure contemporanea e glam-rock, quelli concepiti dal direttore creativo Nicolas Ghesquière per la collezione Cruise 2026 di Louis Vuitton. Anche questa volta, suggestiva e spettacolare la location scelta per lo show: il Cour d'Honneur, il cortile principale del Palazzo dei Papi di Avignone, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.