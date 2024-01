Louis Vuitton in versione western: una sfilata di cowboy dandy

La sfilata di Louis Vuitton è stata il primo grande evento di questa Fashion Week di Parigi dedicata alle proposte maschili per i prossimi freddi. Incentrata sulla dimensione del viaggio come eterna fonte di vitalità, quella presentata dalla maison francese è una collezione uomo in cui trovano spazio alte espressioni dell'artigianato (dalle gemme preziose incastonate nei gioielli, ispirati alle parure ottocentesche, alla pittura dei tessuti a mano, passando per complesse tecniche di ricamo) e scambi con artisti provenienti dalle nazioni Dakota e Lakota, che si rivelano nella creatività degli accessori (come coperte e sciarpe), nella scenografia dello show (la Monument Valley proiettata sulle pareti), nella sua colonna sonora.



In passerella, giacche e pantaloni in pelle che richiamano la goffratura delle selle. Le borse, sempre in pelle, ne riprendono le forme. Spiccano stivali da lavoro western, guanti in pelle e in suede, cappelli da cowboy anche loro in pelle con cinturini in fibbia, in paglia con cordoncini in cuoio, in lana con le borchie. Il denim è decorato con ricami floreali di perle e paillettes, trattato con un lavaggio canna di fucile, ornato con perline a forma di raggi di sole e pioggia o stampato con motivi floreali. I cappotti sono effetto coperta, i gilet decorati con il monogram "Cowboy". Alcuni capi sono stati invecchiati come se fossero erosi dal sole della prateria.



Attraverso la tradizione dell'abbigliamento elegante western americano, il dandy Louis Vuitton è in evoluzione. Abiti e camicie sono riletti in chiave country. Vengono esaltate e realizzate in pregiato tessuto sartoriale le salopette, fiore all'occhiello dell'abbigliamento da lavoro.