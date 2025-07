Le celebrazioni (come riferito da lui stesso in occasione del suo 91esimo compleanno) confluiranno nella settimana della moda milanese: mercoledì 24 settembre prossimo, lo stilista aprirà al pubblico una suggestiva mostra alla Pinacoteca di Brera. Per la prima volta in assoluto, le sale del museo ospiteranno un’esposizione di moda: 150 look d’archivio Giorgio Armani racconteranno l’evoluzione coerente del marchio attraverso i decenni, in un inedito connubio tra la moda dello stilista e i capolavori dell’arte.