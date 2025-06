Giorgio Armani: i suoi look più belli per un uomo libero di essere

Il set dello show, allestito come sempre all’interno dell’Armani Teatro, è stato dedicato a uno scenario marino. E al blu del Mediterraneo di Pantelleria, isola cara allo stilista, suo buen retiro estivo e luogo di osservazione del mondo. Come su una tavolozza si mescolano con istintiva armonia anche note in apparenza dissonanti, così la proposta di questa stagione intreccia città e vacanza, Occidente e Oriente, Sud e Nord, partendo da premesse antitetiche per trovare equilibrio nella sintesi lieve del segno stilistico. A tenere tutto insieme è la leggerezza impalpabile di materie e costruzioni che si traduce in un modo sciolto e libero di essere.