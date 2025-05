Armani Privé, 20 anni di capolavori: in mostra gli abiti delle star

Due decenni di Haute Couture nel segno di uno stile inconfondibile. Abiti bellissimi, i più preziosi in assoluto che si possa immaginare. Concepiti dalla mente dello stilista italiano più apprezzato e amato al mondo, realizzati artigianalmente da mani sapienti dopo decine di ore di lavorazione ed esposti per la prima volta in pubblico. Forme uniche, tessuti pregiati e lucenti, file e file di perle, giochi di strass, dettagli gioiello, ricami tridimensionali. Un excursus curato dallo stesso Giorgio Armani. La sensazione per il visitatore è quella di compiere un viaggio emozionante e sensoriale, fin nell'essenza più profonda della creatività e nel sogno che è l'alta moda. Pezzi unici che raccontano una visione di bellezza assoluta, capolavori che parlano al cuore. Il percorso segue un sottile filo conduttore, quello della luce come riferimento metaforico all'invenzione e accento che impreziosisce le superfici.