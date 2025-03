Giallo sull'eredità della pensionata milionaria di Torino, il mistero degli assegni da 500mila euro

Il caso di Maria Giuseppina Rista appare sempre più complesso e ogni giorno si aggiungono nuovi tasselli. L'oggetto chiave di questa intricata vicenda sembra essere l'agenda su cui la pensionata annotava numeri e pensieri. Come mostra in esclusiva da "Pomeriggio Cinque", Pinuccia scriveva i risultati delle partite di calcio, i numeri delle vittime del Covid e alcune richieste per la Madonna. Oltre a questi appunti, sembra che l'agenda contenesse tre assegni circolari per un valore complessivo di mezzo milione di euro. Al momento, però, nessuno di questi è stato ritrovato.