Giallo sull'eredità della pensionata milionaria di Torino, il vicino: "Ci ha lasciato la palazzina"

Viveva in condizioni igieniche precarie e in solitudine, eppure ha lasciato un'eredità di 5 milioni di euro. Continua a far discutere il caso di Maria Giuseppina Rista, conosciuta da tutti come Pinuccia. La pensionata di Torino, morta all'età di 71 anni il 13 aprile 2021, possedeva un patrimonio enorme che nessuno si aspettava e che ora viene conteso da quattro persone: due cugini di quarto grado, un negoziante che ha trovato un testamento nella buca delle lettere e un 56enne di cui l'anziana si sarebbe invaghita e cui avrebbe lasciato l'intero patrimonio appuntando il suo nome all'interno di un'agenda. "Pomeriggio Cinque" approfondisce il caso con la testimonianza di un vicino che avrebbe ricevuto in eredità da Pinuccia una palazzina. Nel frattempo si attende il 14 aprile, data in cui inizierà il processo che vede imputato il 56enne per circonvenzione di incapace. L'uomo, inoltre, dovrà difendersi assieme ad altri 3 presunti complici dall'accusa di truffa e sostituzione di persona.