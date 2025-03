OnlyFans, la prof di corsivo Elisa Esposito: "Mi hanno pagato 5 mila euro per un video in cui mi spalmavo la panna in faccia"

"Posso dire che guadagno più di un lavoro comune - dice la creator -, più di un notaio. Da quando mi sono buttata su OnlyFans ho iniziato a guadagnare sia con i social, sia con la piattaforma. Sono abituata a un altro stile di vita, non so se riuscirei a cambiarlo". Negli ultimi tempi, infatti, su OnlyFans molte influencer hanno iniziato a dichiarare la volontà di "farsi mantenere" dai propri fan. Non c'è solo Elisa Esposito, anche Michelle Comi, 29enne star dei social, realizza dei video in cui dichiara provocatoriamente di voler fare "la vita della mantenuta". Come loro, sono in aumento le ragazze che dicono di voler vivere come sugar baby: offrono la compagnia a uomini più grandi di loro, in cambio di denaro. Niente sesso però: solo soldi e regali.