Elisa Esposito, la prof di corsivo sexy su OnlyFans: “I miei mi supportano”

Ora è pure una stellina di OnlyFans, ma dei suoi post bollenti dice: “I miei genitori mi supportano”. La 19enne che ha fatto la sua fortuna scimmiottando il corsivo in cantilena ha un milione e 200mila follower su TikTok, 495 mila su Instagram. E sbarcata su OnlyFans promette “fotine sexy”. In libreria è uscito il suo libro ed è tornata insieme al suo ex fidanzato.

Il suo libro è un manuale di corsivo

“Da qualche mese do lezioni di corsivo su TikTok. Volevo farne un manuale – ha spiegato Elisa Esposito al “Corriere della Sera” - Sono sommersa dalle critiche. Ma… Io capisco gli snob, capisco che ci sono scrittori che per tutta la vita tentano di pubblicare e non ce la fanno mai, ma chiunque avrebbe accettato una proposta così”. La prof di corsivo legge poco e non sa nemmeno quante copie del suo libro sono state stampate, non le importa.

Tra i fan su Tik-Tok i suoi genitori e un nonno

Ironica e divertente, Elisa Esposito racconta che i suoi genitori intanto sanno che c’è Tik-Tok e poi la supportano. Ha tre nonni, uno è anche su Instagram. E ovviamente tutti in famiglia la seguono sui social. E pare che non brontolino nemmeno per le pose sexy della prof. Piuttosto si lamentano se non fa nulla in casa. Del resto nella sua giornata tipo la sveglia suona tardi, esce, fa un paio di video, qualche sponsorizzazione e serate in giro per l’Italia.

Il ritorno di fiamma con Davide

A fine estate Elisa Esposito era disperata. Era tornata single e le sue lacrime erano senza fine. Inconsolabile. Ora racconta il ritorno di fiamma con Davide Gentile. “Ha 24 anni e lavora in una roba di informatica, non l’ho mai capita. Con numeri e codici strani. A differenza mia è un sacco estroverso, parla anche con i muri. Se mi sono iscritta su TikTok è stato grazie a lui. Nemmeno volevo” racconta la prof di corsivo al “Corriere della Sera”.