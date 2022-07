La "prof di corsivo": "Gli adulti non mi capiscono e mi insultano"

Ora Elisa Esposito, alias la prof di corsivo , affronta il lato oscuro del successo, ossia l'ondata di insulti online. "Le critiche arrivano soprattutto dagli adulti , ma se non mi capiscono è un problema loro , non mio", ha commentato sferzante la diciannovenne rivelando anche alcune minacce di morte ricevute

Chi è Elisa Esposito -

Con i suoi quasi, "la Pröf di Tik Tök" - come ama farsi chiamare - è una star del web, con ospitate in radio e serate in discoteca da special guest. Tutto grazie all'idea, avuta nell'ottobre 2021, di parlare e insegnare il, lanata per imitare la parlata cantilenata delle ragazze milanesi e diventata un fenomeno social.





Le critiche -

Ma il successo, si sa, porta spesso con sé il rischio di essere esposti alla, soprattutto se si commette qualche strafalcione, come quello in cui è cascata Elisa a fine giugno ha ammesso di. Apriti cielo: Elisa ha ricevuto centinaia di commenti ostili e offensivi, fino alle. L'influencer ha provato a calmare la shitstorm con un video in cui spiegava che la prof di corsivo altro non è che un personaggio: "Nella mia vita di tutti i giorni", ha chiarito la ragazza.

Il rapporto con gli haters -

"Ho ricevuto tantissime critiche, più che altro dalle. Qualcuno ha anche pubblicato video per augurarmi la morte, raccogliendo tanti consensi. È stato francamente incredibile" ha raccontato Elisa a Repubblica. Secondo la ragazza a scatenare l'odio social, soprattutto da parte degli adulti, è stata la sua popolarità improvvisa: "Prima non ero così conosciuta e il cörsivœ non era così diffuso. Lo scorso autunno ho guadagnato, poi sono cresciuta ancora sino a sfiorare quota 800mila. E questo ha probabilmente portato sulla pagina tanti utenti che non sono il mio pubblico, tante persone che non mi conoscevano".

L'ironia che gli adulti non capiscono -

Per Elisa però non saranno certe critiche a farla desistere dal continuare a insegnare l'amato corsivo ai suoi follower: "Penso che se le persone non hanno capito, è. Io vado avanti per la mia strada, e fin quando funzionano, continuerò a creare questi contenuti".