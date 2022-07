Elisa Esposito, ecco chi è la "prof di corsivo" che non conosce Dante

Questo almeno prima di diventare "la prof di Tik Tok" , o meglio, citando il suo profilo social, "la Pröf di Tik Tök". Elisa Esposito , classe 2003, è ormai diventata una star del web, con tanto di ospitate in radio e serate in discoteca. Tutto grazie all'idea di insegnare sui social il "corsivo" , la lingua-caricatura nata per imitare la parlata cantilenata delle ragazze milanesi e finita per diventare un fenomeno social a tutti gli effetti.

Con i suoi oltre

800mila follower

video social

luglio 2022

su Tik Tok, Elisa Esposito è diventata nelle ultime settimane un volto noto, o meglio, una voce nota. Filtro Instagram, occhiale, e perfino registro in mano, come una vera professoressa, nei suoispiega come articolare le vocali in modo caricaturale così da imitare la cadenza delle giovani milanesi. Ha iniziato a registrarli neldopo che molti le avevano fatto notare il suo singolare modo di parlare. In pochi mesi i suoi contenuti sono diventati virali, facendo conquistare alla ragazza migliaia di nuovi follower.

Ma il web sa essere anche molto duro: nell'ultimo video caricato sul suo profilo Tik Tok non ci sono né occhiali né vocali strascicate, ma solo Elisa che chiede tregua, dopo i tanti insulti e le diverse

minacce

accanimento mediatico

Ma chi è davvero "la Prof di Tik Tok"?

ricevute negli ultimi giorni. Complice dell'la gaffes della ragazza ai microfoni di Rds, quando nel tentativo di leggere in corsivo la Divina Commedia ha ammesso di non conoscerne l'autore.

Nata e cresciuta a

Milano

Il corsivo è uno scherzo

, prima di avventurarsi nel mondo del corsivo, Elisa ha studiato in una scuola di estetica. Subito dopo il diploma, la ragazza ha avuto l'idea di creare quello che nelle sue ultime dichiarazioni ha definito solo "un personaggio". "Nella mia vita di tutti i giorni", racconta Elisa su Tik Tok, "parlo come tutti, in un italiano normalissimo.".

Scherzo o meno, grazie a questa trovata Esposito ha raggiunto la popolarità sul web e è stata anche invitata per la sua

prima comparsa in discoteca

partecipare a un reality

come special guest. Di recente l'influencer ha aperto un canale anche su OnlyFans. "L'ho fatto per creare un rapporto ancora più stretto con i miei fan", ha dichiarato im un'intervista per FQ Magazine. La fama non sembra dispiacere alla giovanissima che tra i suoi piani futuri ammette esserci già il sogno di