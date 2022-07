Università Torino, prima laurea in Italia nel Metaverso: voto 109

Per la prima volta in Italia si è tenuta una discussione di laurea all'interno del Metaverso.

A ottenerla, con votazione 109, è stato Edoardo Di Pietro, 25enne di Colle Val d'Elsa (Siena), iscritto al corso di studi magistrali in Comunicazione, Ict e Media dell'Università di Torino. "Festeggerò anche sul Metaverso - ha detto il 25enne -. Ho scelto questo percorso di studi per la mia passione per la tecnologia e l'innovazione e ho deciso di discutere la tesi non solo dal vivo ma anche attraverso il mio avatar per le persone a me care che non hanno potuto venire a causa delle restrizioni".