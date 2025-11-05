Trovato il 67enne che ha ereditato un patrimonio a sua insaputa

È stato trovato il 67enne che ha ereditato a sua insaputa un patrimonio dal padre Malcolm Simon, musicista e dj originario della Guiana, e che non si riusciva a rintracciare. Morto di Covid nel 2020, Malcolm, che viveva in Svezia con la moglie Mona, non aveva mai dimenticato quel figlio concepito a Londra durante una fugace relazione con una ragazza triestina, poi tornata in Italia, che non aveva mai conosciuto e riconosciuto. Le ricerche, partite quattro anni fa da una trasmissione tv grazie all'appello di Mona, hanno dato i loro frutti. Il 67enne ha chiamato il programma e ha detto: "Sono io quel figlio mai riconosciuto".