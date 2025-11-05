Trovato il 67enne che ha ereditato un patrimonio a sua insaputa

Gliel'ha lasciato il padre, che non ha mai conosciuto e nemmeno riconosciuto il figlio
© IPA
È stato trovato il 67enne che ha ereditato a sua insaputa un patrimonio dal padre Malcolm Simon, musicista e dj originario della Guiana, e che non si riusciva a rintracciare. Morto di Covid nel 2020, Malcolm, che viveva in Svezia con la moglie Mona, non aveva mai dimenticato quel figlio concepito a Londra durante una fugace relazione con una ragazza triestina, poi tornata in Italia, che non aveva mai conosciuto e riconosciuto. Le ricerche, partite quattro anni fa da una trasmissione tv grazie all'appello di Mona, hanno dato i loro frutti. Il 67enne ha chiamato il programma e ha detto: "Sono io quel figlio mai riconosciuto".
Il 67enne sarebbe nato a Trieste nel 1958. Una vecchia fotografia mostra un neonato in braccio a una donna e riporta una scritta sul retro: "Mark - Trieste, novembre 1958".
L'uomo rischiava di perdere l'eredità. Infatti, per ricevere il patrimonio che gli ha lasciato il padre, il 67enne ha tempo fino a fine novembre: per la legge svedese l'eredità deve essere rivendicata dagli eredi entro 5 anni dalla morte di chi ha fatto testamento, altrimenti poi passa ad altri eredi.