Nipoti, ex compagni e figli adottati: a chi andrà l'eredità di Raffaella Carrà?

E' una foto simbolo quella scelta per il funerale di Raffaella Carrà e messa subito sotto all'altare. Si vede Raffaella Carrà insieme ad alcuni bimbi. Uno scatto realizzato per la trasmissione da lei condotta nel 2006 che si intitolava "Amore". Un programma attraverso il quale riuscì a far adottare a distanza circa 150mila bambini. La maternità è stato un cruccio per Raffaella Carrà che non riuscì a realizzare. Per questo sul programma "Amore" riversò tutto il suo impegno. Purtroppo però fu un'esperienza televisiva di non grande fortuna visto che per via dei bassi ascolti fu chiusa in anticipo.