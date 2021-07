Raffaella Carrà, i due grandi amori: Gianni Boncompagni e Sergio Japino

Raffaella Carrà la regina della tv italiana, proclamata dal The Guardian icona sexy che ha rivoluzionato l'intrattenimento italiano , ha avuto due grandi amori fondamentali nella vita privata come in quella professionale: Gianni Boncompagni e Sergio Japino . La grande showgirl ha infatti fatto la storia del piccolo schermo anche grazie al sodalizio professionale nato con il regista e il coreografo.

L'amore con Gianni Boncompagni Il primo incontro con Gianni Boncompagni avvenne nel 1968, in piazza di Spagna a Roma. Lo raccontò la stessa Raffaella Carrà al Corriere della Sera nel 2012. Boncompagni voleva intervistare la regina della tv, colei che in maniera irriverente mostrò al mondo l'ombelico, facendo scalpore e lanciando una nuova moda. Il regista voleva stupirla e ci riuscì proponendole di fare l'intervista alle sei del mattino ("metteremo un divano a metà della scalinata di Trinità dei Monti", fu l'idea dell'autore televisivo). Da lì il primo incontro, la storia iniziò dopo un anno e ne durò 11. Anche se la madre della Carrà non avrebbe voluto perché lui era separato con tre bimbe mentre la donna avrebbe preferito un medico o un architetto per la figlia. "Dal 1973-74 la mia vita fu un continuo viaggio - aveva spiegato la showgirl al Corriere - il Sudamerica, poi il trasferimento in Spagna. Trasferte di tre-quattro mesi. Un ritorno a Roma di due-tre mesi. Poi altre partenze. Un rapporto, in queste condizioni, fatalmente cambia". Un amore che si trasformò lentamente, la passione diventò affetto, e che diede vita a un importante sodalizio professionale.

La storia con Sergio Japino Nel 1980 finì la storia con Boncompagni e un anno dopo Raffaella conobbe sul set del programma "Millemilioni" Sergio Japino. "Facevo con lei un romantico passo a due per insegnarlo a un altro. Accadde lì: ci siamo guardati negli occhi ed è scattata la scintilla", raccontò il coreografo a Tv Sorrisi e Canzoni. Un colpo di fulmine prima, una relazione decennale poi, che come per Boncompagni, non terminerà nel 1997 con la fine della loro storia d'amore, ma proseguirà nella professione, grazie all'affetto e alla stima. "Siamo profondamente legati", raccontava Raffaella dopo la rottura.