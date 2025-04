Coniugi di Verona mummificati in villa, trovato il testamento: "Tutto il patrimonio al Wwf"

La grande villa padronale, che si trova un una zona collinare isolata tra Verona e Negrar di Valpolicella, e tutti i loro beni andranno al Wwf. Queste le ultime volontà dei coniugi trovati mummificati nella loro casa di Monte Ricco a metà marzo. Volontà messe nere su bianco in un testamento che è stato ritrovato e aperto. Mentre un fratello si fa ora avanti per le esequie, dopo che i resti per un mese non erano stati reclamati da nessun famigliare, perché la coppia viveva in un isolamento autoimposto. A riferire gli ultimi aggiornamenti sul caso di Marco e Maria Teresa Steffenoni, 75 e 76 anni, è Il Corriere della Sera.