Verona, coniugi mummificati nella villa: nessuno reclama i corpi per i funerali

Da allora, nonostante l’eco mediatica del caso e l’inquietudine suscitata dalla totale solitudine in cui i due vivevano, nessun familiare si è fatto avanti per reclamare le salme, né per organizzare un funerale. I corpi si trovano ancora all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Borgo Roma, dove il 21 marzo è stata eseguita l’autopsia. Morte per infarto per Marco Steffenoni; ancora ignote invece le cause del decesso di Maria Teresa Nizzola, per le quali si attendono i risultati degli esami tossicologici.