Verona, scoperto in casa il cadavere mummificato di un'anziana: la morte risale a sei anni prima

Il corpo dell'anziana, che risiedeva nell'appartamento all'ultimo piano di una palazzina nel quartiere di Borgo Milano, era ormai mummificato . Sarebbe rimasto abbandonato per circa sei anni, durante i quali il figlio, di 60 anni, avrebbe continuato regolarmente a riscuotere la pensione della madre. L'uomo, che risultava irreperibile, si è presentato presso la delegazione dei vigili di quartiere il giorno dopo la scoperta del cadavere da parte della stessa polizia.

Il cadavere dell'anziana è stato scoperto giovedì pomeriggio dalla polizia locale e dai vigili del fuoco di Verona. L'accesso all'abitazione è stato avallato dal procuratore della Repubblica facente funzioni Bruno Bruni e dal sostituto Alberto Sergi, e subito dopo erano scattate le ricerche del figlio. Sono in corso gli accertamenti dei medici legali per capire le cause della morte della 86enne.