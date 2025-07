Chi è MacKenzie Scott: ex moglie di Bezos, co-fondatrice silenziosa di Amazon e oggi regina della filantropia

Il destino bussa alla sua porta nel 1992, durante un colloquio di lavoro al fondo hedge D.E. Shaw di New York. Dall'altra parte della scrivania c'è un certo Jeff Bezos, vice-presidente dell'azienda. "Il mio ufficio era accanto al suo e tutto il giorno sentivo quella risata favolosa. Come avrei potuto non innamorarmene?", racconterà anni dopo.



Si sposano nel 1993, quando Amazon non esisteva neanche come idea. Lei diventa la co-fondatrice silenziosa: negozia i primi contratti di trasporto da un Starbucks mentre lui scrive il business plan durante il viaggio epico da New York a Seattle. Il resto, come si dice, è storia dell'e-commerce.