Jeff Bezos e Lauren Sanchez, svelati i dettagli dell'accordo prematrimoniale

Un'altra complicazione che gli avvocati hanno dovuto affrontare nello stendere il documento è dovuta alle leggi che regolamentano tali accordi, che negli Usa differiscono da Stato a Stato. Per esempio, la California avrebbe imposto a Jeff Bezos di mettere per iscritto (e quindi di svelare) tutte le sue proprietà, mobiliari e immobiliari. Cosa che sicuramente nessun tycoon vorrebbe essere costretto a fare. Ecco perché pare che l'accordo prematrimoniale sia stato redatto secondo le norme della Florida, dove peraltro Bezos e Sanchez si sono sposati prima della cerimonia a Venezia (che non aveva valore legale) e dove risiedono prevalentemente, visto che proprio a Miami Bezos ha proprietà immobiliari il cui valore è stimato in circa 250 milioni di dollari.



Ebbene, secondo la legge della Florida, in caso di divorzio Lauren Sanchez avrà diritto a un sostegno finanziario predefinito, ma non a una quota del reddito o dei nuovi investimenti che Bezos acquisirà durante il matrimonio. E anche questa è una clausola fondamentale dell'accordo prematrimoniale. Proprio perché la richiesta di divorzio, soprattutto per chi come Jeff Bezos ha proprietà in tutto il mondo, può essere in teoria presentata in ogni Stato, obbligando la controparte a sottostare alle leggi di quel luogo.



Così, per esempio, un accordo prematrimoniale valido a New York potrebbe essere annullato a Londra. Ecco perché Jeff Bezos ha inserito la clausola sulla scelta della legge applicabile, che stabilisce quale giurisdizione si applichi (quella della Florida, appunto) indipendentemente dal luogo in cui avviene il divorzio. Anche perché, giusto per fare un altro esempio, accordi prematrimoniali come questo in Italia non hanno alcun valore legale. E così si spiega anche perché quello di Venezia non era, in realtà, un vero e proprio matrimonio con significato formale.