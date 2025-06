Venezia, proteste in piazza San Marco contro il matrimonio di Bezos: attivisti identificati

Gli "sposi per finta" erano legati con una mano a un finto pianeta e con l'altra ad altre persone che reggevano cartelli con le scritte "i governi", "i media", "l'economia" e la "giustizia". Alle loro spalle si sarebbe dovuto issare un grande striscione con lo slogan "The 1% ru(i)ns the world", cioè "L'uno per cento rovina il mondo", ma gli agenti sono intervenuti disperdendo la manifestazione e sgomberando di peso decine di persone. "L'intervento c'è stato nonostante non ci fossero problemi né per l'ordine pubblico né per la sicurezza", hanno detto gli attivisti.