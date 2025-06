Allerta sicurezza a Venezia, Jeff Bezos rinuncia ai maxi yacht per le sue nozze

Intanto cambia anche la mappa delle proteste. Gli attivisti di Greenpeace hanno srotolato in Piazza San Marco un mega-manifesto di 400 metri quadrati con lo slogan per Bezos: "If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax" ("Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse"). Il blitz ha coinvolto una decina di attivisti, alcuni poi identificati dalla polizia locale. La piattaforma "No Space for Bezos", che aveva anticipato una protesta sabato nei canali attorno alla Scuola Grande della Misericordia, ha aggiornato il programma, annunciando il ritrovo dei manifestanti - sempre il 28 giugno - in Strada Nova alle 17, presso il ponte Nicolò Pasqualigo. All'iniziativa è stato aggiunto un altro slogan, "No space for War", per denunciare "il legame tra élite economiche e industria bellica", mettendo in un unico pacchetto dell'escalation militare "Donald Trump e lo stesso Bezos".