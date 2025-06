“Questo matrimonio non s'ha da fare", a Venezia cresce la fronda contro le nozze Bezos-Sanchez | Festeggiamenti a rischio?

"Impediremo di arrivare in Chiesa" Il comitato del No è determinato e convinto: impediremo l’accesso alla Chiesa. “Non abbiamo niente contro i matrimoni, non siamo degli squilibrati! Ma non ci piace l’arroganza di questo miliardario che pensa di poter comprare tutto con i suoi soldi, anche Venezia” spiega Tommaso Cacciari, attivista della neonata piattaforma “No Space for Bezos”, creata con lo scopo di opporsi attraverso azioni dimostrative non violente alle imminenti nozze tra il proprietario di Amazon e la sua compagna. “Ci daremo appuntamento il 28 per una protesta colorata e pacifica. Impediremo l’accesso alla chiesa via mare con gonfiabili e barche, via terra con i nostri corpi. E non avremo problemi a violare la zona rossa, se mai ci fosse”. L'”Anpi 7 Martiri” di Venezia ha aderito alla mobilitazione. Anche il Comitato No Grandi Navi - Laguna Bene Comune”.