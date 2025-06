Criticati per il troppo lusso ostentato – soprattutto dopo il viaggio nello spazio della futura sposa con le amiche – e preoccupati per la situazione mondiale tra guerre e cambiamenti climatici, Jeff Bezos e Lauren Sanchez vorrebbero “contenere” le spese per evitare contestazioni. Intanto a Venezia, però, iniziano le proteste di chi non vuol vedere la città lagunare sfruttata come palcoscenico di eventi mondani. Gli attivisti “No Space for Bezos” hanno srotolato uno striscione con "Bezos" cancellato da una "X" rossa dal campanile della Basilica di San Giorgio, che potrebbe essere location della cerimonia.