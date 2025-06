Per Jeff Bezos e Lauren Sanchez nozze da film, Venezia ringrazia

Il programma delle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez deve restare top secret fino all’ultimo, ma sono sempre di più le notizie che arrivano da Venezia sul programma dei festeggiamenti. Pare che il 26 giugno ci sarà la serata di gala al Lido, il 27 giugno lo scambio delle promesse sull’isola di San Giorgio e sabato 28 la grande festa alla Scuola Grande della Misericordia. Gli ospiti vip (da Lady Gaga a Barbra Streisand, Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump, Oprah Winfrey) saranno più di 200 e per questo sono stati chiamati gli ex Marines a vegliare sulla sicurezza di tutti gli invitati. I paparazzi, i curiosi e i contestatori dovranno essere tenuti a bada e lontani dagli hotel di lusso dove soggiornano i personaggi che andranno al matrimonio e lungo il percorso duranti i vari spostamenti per la città lagunare. Misure di sicurezza imponenti di cui non si hanno dettagli.