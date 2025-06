Nozze Bezos Sanchez, Lavinia Borromeo è stata la più elegante

Cosa resterà delle nozze dei Bezos a Venezia? Tanto clamore, foto a non finire e polemiche, il beauty look "rrich" di Lauren Sanchez e l'abito da sposa ispirato a Sophia Loren, un caleidoscopio di look da sogno e improbabili indossati dai numerosi invitati vip per la tre giorni di festeggiamenti. In mezzo a tanta effervescenza si è distinta Lavinia Borromeo. Discreta come sempre e di un’eleganza impeccabile, come si conviene a un’invitata a un matrimonio, ha dato una vera lezione di stile.