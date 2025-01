Lauren Sanchez, stile “too much”: i look criticati di Lady Amazon

La futura signora Bezos non è infatti nuova alla pioggia di critiche scatenate dalle sue mise. Il suo stile – fatto di pizzi e trasparenze, ampie scollature, abiti fascianti, spacchi vertiginosi e tacchi con le zeppe – non è di quelli che passano inosservati e molto clamore aveva suscitato in passato anche l’abito rosso fiammante indossato per un ricevimento alla Casa Bianca, un modello lungo e fasciante, a sirena e con un corpetto a bustier di pizzo super aderente, come sempre a enfatizzare il décolléte.



Chi è la compagna di Bezos Lauren Sanchez? - Giornalista, inviata e anchorwoman, Lauren Sanchez è nata ad Albuquerque, Nuovo Messico. Cinquantacinque anni, è ufficialmente fidanzata con Jeff Bezos dal maggio 2023. È vicepresidente del Bezos Earth Fund, tramite cui si è impegnata a donare 60 milioni di dollari per creare centri dedicati alla bioproduzione e al cambiamento climatico. Fa anche parte del Courage and Civility Award, sempre di Bezos, per assegnare premi a persone che servono la comunità.