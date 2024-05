Lauren Sanchez: i look super sexy (e criticati) di Lady Amazon

Il look di Lauren Sanchez appare molto distante dal concetto di quiet luxury, uno dei trend più forti degli ultimi tempi, che punta invece su un lusso sobrio, discreto, misurato . Sempre all'insegna della sensualità, dubbi e critiche sull'appropriatezza dei suoi outfit sono piuttosto frequenti sui social.

Tutti gli occhi per la compagna di Jeff Bezos

Tra le mise più contestate, c’è stata ad esempio quella scelta da Lady Amazon per un ricevimento alla Casa Bianca, che ha letteralmente catalizzato l'attenzione dei presenti e dei social. Impeccabile, in smoking d'ordinanza e papillon il suo compagno, che oltre ad essere fondatore e presidente del colosso dell'e-commerce è anche amministratore delegato di Blue Origin, società attiva nei voli spaziali, e proprietario del Washington Post, nonché uomo più ricco del mondo, secondo l'ultimo aggiornamento del Bloomberg Billionaires Index. La sua promessa sposa ha invece optato per un abito rosso fasciante, a sirena e con un corpetto a bustier di pizzo super aderente a enfatizzare un'ampia e generosa scollatura.





Chi è Lauren Sanchez?

Giornalista, inviata e anchorwoman, Lauren Sanchez è nata ad Albuquerque, Nuovo Messico. Cinquantaquattro anni, è ufficialmente fidanzata con Jeff Bezos dal 22 maggio 2023. È vicepresidente del Bezos Earth Fund, tramite cui si è impegnata a donare 60 milioni di dollari per creare centri che si concentreranno sulla bioproduzione e sul cambiamento climatico. Fa anche parte del Courage and Civility Award, sempre di Bezos, per assegnare premi a persone che servono la comunità.