Ralph Lauren, stile senza tempo (e Anna Wintour in prima fila)

La moda di Ralph Lauren vista dall'Italia

A celebrare lo stile inconfondibile di Ralph Lauren c’era anche Anna Wintour. La direttrice editoriale globale di Vogue, nostra Signora della moda mondiale (e artefice dell’attesissimo Met Gala del 6 maggio prossimo), sedeva in prima fila. In passerella, tutto il fasto delle creazioni che identificano da sempre il marchio e che lo hanno reso riconoscibile nel corso degli anni.





La donna Ralph Lauren secondo lo stilista

Quello di Ralph Lauren è un lusso sobrio, sussurrato, che non ha bisogno di ostentazioni: “La donna per cui disegno ha una bellezza che deriva da una fiducia interiore – ha spiegato il designer –. Si veste per se stessa. Il suo stile è personale e audace. Crede in una sofisticatezza tranquilla, non definita da me o dalle tendenze”.





Una collezione per raccontare la storia di Ralph Lauren

Ecco, quindi, i toni delicati, i colori neutri, gli abiti sartoriali e da sera accanto alla maglieria e alla pelle scamosciata. Convivono ispirazioni alla Grande Gatsby e cultura popolare, patchwork e perline, tweed e tocchi di luce “sparkling”. Alla sfilata ha fatto seguito una cena presso il Polo Bar, il ristorante newyorchese di Ralph Lauren. Tra gli ospiti, le attrici Glenn Close e Jessica Chastain.