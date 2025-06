Lauren Sanchez, i beauty look "rrich" della quasi signora Bezos

Lauren Sanchez non ha mai ammesso pubblicamente di essersi sottoposta a interventi di chirurgia estetica ma la sua bellezza - come le sue mise audaci - sono da tempo argomento di dibattito anche sui social, dove è stata coniata una definizione ad hoc. Se lo stile di Melania Trump è stato ribattezzato "Mar-A-Lago", quello della (quasi) seconda moglie del numero uno di Amazon, Jeff Bezos, è stato definito "rrich Girl", in riferimento a un'estetica che riflette una ricchezza ostentata.