Sarah Jessica Parker, i suoi best look da Carrie Bradshaw

Lo stile di Carrie è appariscente, sempre protagonista e in primo piano, al centro della sua vita e del suo modo di essere e di esprimersi. Tra le frasi più celebri e diventate iconiche, c'è il dialogo quasi surreale recitato in una scena in cui viene aggredita per strada da uno scippatore che le chiede di consegnarle la borsa: "Questa non è una borsa, è una Baguette!", obietta incredula. Look da sogno e grintosi, bizzarri e spettacolari, esagerati e sempre dosati con una certa voglia di osare e di distinguersi. Outfit manifesto ed entrati nell'immaginario collettivo, come l'abito da sposa vaporosissimo del suo mancato "primo matrimonio" con Mr Big e la t-shirt "J'Adore", ultimamente tornata anche in passerella. Una moda libera, espressiva, capace di dividere e far riflettere. Nel corso degli anni, per l'interpretazione di questo ruolo, Sarah Jessica Parker ha vinto vari premi, tra cui due Emmy e quattro Golden Globe.