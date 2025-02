Paulina Porizkova a quasi 60 anni è un'icona di bellezza pro-age

Paulina Porizkova è un'attrice e scrittrice di origine cecoslovacca. Ex modella, è stata la prima donna del Centro Europa ad apparire sulla copertina del numero dedicato ai costumi da bagno di Sports Illustrated, nel 1984. Nel 1988 è diventata una delle modelle più pagate al mondo come volto di Estée Lauder. Ha recitato in 16 film, partecipato a innumerevoli show televisivi e fatto parte della giuria di un'edizione di America's Next Top Model. Il suo romanzo d'esordio, "A Model Summer", è stato pubblicato nel 2007. Il suo saggio d'esordio "No Filter: The Good, the Bad, and the Beautiful" è stato pubblicato nel novembre 2022. È considerata, inoltre, un'attivista pro-age molto influente. "Il mio viso - ha detto - porta le rughe di una vita di esperienze, di sorrisi e di lacrime. Spero di promuovere un'immagine di femminilità che includa tutto questo".