Skincare, trattamenti notte: perché la night routine è essenziale

Come fare la skincare notturna? Tra i trattamenti serali spicca una novità che assicura al risveglio un aspetto fresco ed energizzato già dopo la prima applicazione, dall'azione potenziata, come se la pelle avesse riposato "per due notti in una". Il sonno ha, infatti, un grande potere riparatore e rigeneratore, ragione per cui la beauty routine serale è fondamentale e va eseguita con costanza.