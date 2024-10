Skincare anti age: come riportare indietro l’età della pelle

Eucerin ha infatti presentato ufficialmente a Milano, con un evento di tre giorni aperto anche al pubblico, un nuovo trattamento dermatologico, il suo primo Siero Epigenetico Hyaluron-Filler. Si tratta di un prodotto in grado di invertire visibilmente i dieci segni dell’età, con risultati tangibili in quattro settimane, verificati da studi clinici. Da inserire nella skincare routine al mattino e alla sera, formulato con un blend esclusivo di principi attivi anti-età. Il principale è l’Epicelline®, selezionato tra oltre 50mila ingredienti testati, in grado di modificare i processi epigenetici responsabili dell’invecchiamento e di riattivare i geni silenziati, risvegliando quindi la giovinezza della pelle. Altri componenti sono l’acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, per idratare e riempire le rughe, l’enoxolone, che riduce la degradazione dello stesso acido ialuronico, e la saponina glicina, che stimola oltre all’acido ialuronico anche la produzione di collagene e l’elastina. “Il risultato – prosegue Marco Borghi – è stato clinicamente dimostrato e misurato: una pelle che appare fino a cinque anni più giovane della sua età anagrafica e segni del tempo visibilmente ridotti”.