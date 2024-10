Il nastro rosa: storia del simbolo della lotta al tumore al seno

Nel mese di ottobre ricorre anche l’importante appuntamento con la Breast Cancer Campaign, ideata oltre trent'anni anni fa sempre dalla stessa Evelyn H. Lauder e promossa da The Estée Lauder Companies, tra i principali produttori e distributori mondiali di prodotti skincare, make up, fragranze e hair care di elevata qualità e prestigio. In Italia, anche quest’anno, si rinnova la partnership con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Grazie infatti alla ricerca, dal 1992 a oggi la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi in Italia è cresciuta dal 78 all’88%, un progresso che si traduce in migliaia di vite salvate, perché ogni anno nel nostro Paese il tumore al seno colpisce circa 55mila donne, una su otto nell’arco della vita, con una diffusione intergenerazionale*. The Estée Lauder Companies Italia da dieci anni contribuisce concretamente alla ricerca di Fondazione AIRC in questo ambito e sostiene borse di studio triennali per giovani ricercatrici e ricercatori impegnati contro il tumore al seno.