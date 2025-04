Sleepmaxxing, il trend per un sonno top e una skincare potenziata

Tra gli "alleati" ci sono detergenti struccanti e per una detersione approfondita, maschere viso idratanti e all'acido ialuronico, patch per il contorno occhi, trattamenti antirughe, bigodini senza calore (o, in alternativa, dormire con i capelli intrecciati), sieri nutrienti per i capelli. Altri accessori che dovrebbero conciliare il sonno e facilitare l'addormentamento si ritiene siano le mascherine per gli occhi e le fodere per i cuscini in seta, i pigiami in fibre naturali. Riservare più tempo a questo tipo di pratiche alla sera, quando la pelle si rigenera naturalmente ed è più ricettiva ai trattamenti di skincare, consente anche di risparmiare minuti preziosi davanti allo specchio al mattino.