Hair care routine: come avere capelli sani e puliti più a lungo

Per avere capelli sani e riparati è necessario seguire un regime completo di hair care composto da shampoo e balsamo, spiega Pantene, i cui ricercatori hanno intervistato migliaia di donne per capire perché spesso trascurano quest'ultimo nella loro routine di bellezza. Dallo studio sono emersi quattro barriere principali: i capelli sembrano sporcarsi più facilmente subito dopo il balsamo risultando così unti e grassi, i capelli risultano pesanti e piatti, il balsamo sembra richiedere troppo tempo e impegno, soprattutto per quei prodotti che si risciacquano oltre il minuto. Infine, non si conoscono appieno i benefici a lungo termine del balsamo.