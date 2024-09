Le donne non pensano abbastanza a se stesse: come migliorare

"La missione di Pantene è da sempre quella di trasformare i capelli in capelli sani e forti per regalare a più donne possibili dei “great hair days”, giornate in cui ci sentiamo al nostro meglio. I capelli sani, infatti, hanno il potere di influenzare positivamente la percezione di noi stesse e la nostra autostima" osserva Valeria Consorte, Vice President-Beauty Care Procter & Gamble Italia. “Attraverso una ricerca condotta in collaborazione con l’Università Luiss, abbiamo coinvolto migliaia di donne italiane per comprendere l'importanza del self-care, la cura di noi stesse come strumento per migliorare il proprio benessere e le principali barriere che si incontrano in diverse fasce d'età. Infatti, nonostante il 99% delle donne riconosca l'importanza della cura di sé, oltre due su tre non riescono a farlo come vorrebbero. Nella ricerca, la cura dei capelli si conferma come una delle attività di self-care più praticate ed importanti per le donne italiane. Da qui nasce il movimento Pantene RegenerActions che, partendo proprio dalla cura dei capelli come una delle azioni rigenerative che contribuiscono al benessere emotivo e mentale, intende abbracciare uno scopo più ampio, ovvero quello di sensibilizzare sull’importanza del self-care e di normalizzarlo. Perché prendersi cura di noi stesse, dedicandoci del tempo di qualità nel fare cose che ci fanno stare bene, non deve essere visto come un piccolo lusso o un regalo che ci facciamo ma come una necessità per vivere una vita equilibrata. Senza sensi di colpa o pressioni sociali”.