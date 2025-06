Royal Ascot 2025: i cappelli scenografici dell'evento più glamour

Orgoglio british. Il Royal Ascot non è semplicemente il torneo di corse di cavalli istituito dalla famiglia reale britannica. È l'evento più prestigioso e glamour d'Inghilterra, un appuntamento imperdibile per tutta l'aristocrazia e l'alta società inglese. Ha preso il via martedì scorso, 17 giugno, terminerà sabato 21. Oltre 250mila gli spettatori delle 35 gare in programma. Con un preciso dress code.