Coachella 2025: è tornato il festival dei look più esagerati

Questa vivace e coloratissima rassegna che si tiene a un centinaio di miglia da Los Angeles, sull’enorme spianata desertica dell'Empire Polo Club a Indio, in California, si conferma anno dopo anno una miniera di anticipazioni. Sul palco le spettacolari esibizioni degli artisti, tra il pubblico celebs, influencer, star dei social e gli inconfondibili "festivalgoer".



Come vestirsi per il Coachella La parola d'ordine resta la stessa: libertà. Con tutto quello che ne consegue, anche in termini di esagerazioni e stravaganze. La tendenza principale è uno stile tra l’hippie e il rock. Vanno sempre forte anche le ispirazioni etniche e boho chic, i rimandi navajo, gli accenni futuristici. Trovano naturale collocazione in questo parterre gli outfit in denim e pelle, accessori vistosi e coloratissimi. Una sorta di mega passerella a cielo aperto, dove si esprimono inoltre i beauty e gli hair look più disparati e ad effetto del momento (e di sempre).