Coachella 2023: come vestirsi per andare al festival più "cool"

Perfetti anche per il Coachella i look della collezione Spring Summer di Liu Jo: jeans che abbracciano la silhouette femminile e la valorizzano (foto di Eddie Wrey)

Un caleidoscopio di look.

Il Coachella è il festival più glamour del mondo ed è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica ma anche per chi è attento ai prossimi trend in arrivo. In fatto di moda e make up, questa vivace e coloratissima rassegna che si tiene ogni anno a Indio, in California, è una miniera di anticipazioni e spunti da copiare.