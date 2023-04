Borse da viaggio: come indossarle per essere delle vere "sciure"

È dedicata a una collezione di borse e di valigie da viaggio una campagna ambientata a Venezia che vede protagoniste delle donne dall'allure sofisticata. Sono loro, le "sciure", termine con cui sono chiamate le signore della Milano bene, che si distinguono per uno stile impareggiabile. A far guadagnare loro visibilità ha contribuito negli ultimi anni anche il mondo dei social, e in particolare Instagram, che le mostra intente in una quotidianità fatta di passeggiate per le strade del centro città, frequentazione di bar storici e locali alla moda, al mare o in settimana bianca, a bordo di auto lussuose o addirittura mentre girano in monopattino.