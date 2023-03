Moda, il tailleur: come portare un grande classico a tutte le età

La giacca del tailleur, mono o doppiopetto, è legata alla cultura delle confezione maschile. Modellata con naturalezza, sul corpo femminile si accende di sensualità e può essere indossata in versione total look oppure in spezzato, in ufficio, nel tempo libero, in ogni momento della giornata. Il trend più forte, per questa primavera estate, è quello del colore. La palette spazia dai neutri chiari come crema, sale, sabbia e malto fino al blu marino, per arrivare a toni più decisi come paprika, iris, salvia e mare. Non manca, certamente, il nero assoluto. Per quanto riguarda, invece, le consistenze e i tessuti, si punta su lana e seta, lana e mohair, lane gessate e puro cashmere pettinato.