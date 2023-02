Borse gioiello, piccole e preziose: le più desiderate dalle donne

Fashion Week, Luisa Spagnoli: i "best look" dalla sfilata



Non semplicemente borse. Con un mix audace di design iconici, nuance esuberanti e dettagli evocativi, questa collezione di pelletteria e accessori autunno inverno 2023 dà risalto allo spirito eclettico, all’approccio creativo e ricco di gioia di Bulgari. Chiamata "Kaleidoscopia", in riferimento all’accattivante gioco di riflessi che nasce dall’incontro fra luce e colore, è un invito a scoprire la ricchezza e le infinite sfaccettature alla base di ogni creazione della maison. Ancora una volta, le vivaci e straordinarie gemme della natura si confermano come fonte inesauribile di ispirazione per il gioielliere romano, capaci di raccontarne il carattere, la passionalità e l’emozione dello stile.



Con un debutto in negozio previsto a marzo 2023, l'anteprima della collezione "Joyful Spring" sprigiona tutta l’energia e l’ottimismo di una palette cromatica allegra e vivace. Un vero trionfo di colori, questo primo mood dà il benvenuto ad un capitolo inedito nell’ambito delle infinite metamorfosi di Serpenti, ovvero la nuova borsa Serpenti Forever Bay. Un modello a spalla compatto ma capiente, essenziale e alla moda, che offre molteplici vestibilità grazie alla sua forma versatile abbinata ad una catena modulare, per essere indossata anche a tracolla o portata a mano. Prende il nome dalla forma distintiva che richiama le insenature sulla costa, dove il mare si incontra con la terraferma.



Attraversa una nuova metamorfosi, in onore del 75esimo anniversario di Serpenti che ricorre quest'anno, l’intramontabile borsa a mano Serpenti Forever Top Handle, che brilla con una pelle dorata e una chiusura a testa di serpente incastonata con gemme. Altre anteprime speciali delle borse della collezione autunno inverno 2023 di Bulgari, che comprende anche occhiali, creazioni in seta e sciarpe, sono in programma il prossimo maggio e ad agosto.