Gioielli unici e simboli di seduzione: il momento d’oro dei serpenti

COMBINAZIONI DI FORTE IMPATTO - Un percorso, articolato in sezioni tematiche, per raccontare le creazioni della maison. Flessuosi (e lussuosi) orologi-bracciale dalla forma serpentina che avvolgono il polso sono divenuti, nel corso dei decenni, vere e proprie icone nella storia del gioiello. Dai primi modelli degli anni Quaranta, più stilizzati e realizzati con la tecnica Tubogas, fino a quelli più realistici con scaglie in oro o rivestite di smalti colorati: il motivo del serpente costituisce anche un simbolo dal fascino millenario. Nella storia della gioielleria, mostra anche l’influenza dell’Egitto sull’antica Roma, soprattutto con l’arrivo di Cleopatra, nel 46 a.C., quando divenne emblema di ricchezza e opulenza. I primi modelli animalier di Bvlgari furono realizzati esclusivamente in oro giallo con le teste e le code in platino e decorate con diamanti. L’orologio di Elizabeth Taylor, immortalato al polso dell’attrice in una fotografia scattata sul set del film ‘Cleopatra’, nel 1962, ne costituisce un magnifico esempio. Audaci e carismatiche, le creazioni a forma di serpente esprimevano un atteggiamento femminile responsabile delle leggi che governavano la seduzione, prendendo in giro il ruolo tradizionale della donna ‘peccatrice’.