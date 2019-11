Moda, i gioielli: preziosi ed esagerati, i trend visti in passerella Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 26 Ufficio stampa 10 di 26 Ufficio stampa 11 di 26 Ufficio stampa 12 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 25 di 26 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Illuminano il volto, impreziosiscono il décolleté. Spazio ai gioielli, alleati fondamentali delle donne per rifinire, caratterizzare e dare un tocco di personalità al look. Raccontano molto di chi li indossa e, in genere, viene attribuito loro anche un significato particolare, indicando status amorosi o attestando legami affettivi. I trend di stagione vedono una forte presenza delle perle e riconfermano la fase di ascesa dell’oro giallo. Tuttavia, c’è spazio anche per l’argento, altre leghe e tante, tante pietre preziose. Le dimensioni, come si vede dalle ispirazioni che arrivano direttamente dalle passerelle, sono importanti e vistose. Gli orecchini molto grandi, i girocolli e le collane si portano anche in soprannumero, accostate e sovrapposte l’una all’altra. Ecco, allora, una rapida occhiata ai modelli da copiare e con cui giocare per non passare inosservate…