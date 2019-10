Borse donna autunno 2019: la riscossa delle piccole (e preziose)

Borse donna autunno 2019: in passerella la carica delle piccole Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Guai a definirla semplicemente un accessorio. La borsa, per una donna, è praticamente un’estensione di se stessa. Mini o maxi, è il vero pezzo forte del look, perché lo completa, lo rifinisce e dà carattere. Spesso è l’elemento su cui si catalizza maggiormente l’attenzione. Le passerelle di questa stagione dettano la linea con modelli piccoli e preziosi, dalle rifiniture accurate, dai dettagli appariscenti. A manico o con la tracolla lunga in pelle e a catena, da tenere elegantemente tra le dita della mano o al polso, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Vanno forte, in particolare, le clutch pitonate e a stampa cocco. Sempre molto amato e risolutivo l’oro, perché si presta a ogni tipo di accostamento cromatico. Poche le concessioni in fatto di colore: il nero va comunque per la maggiore, altrimenti il bianco e i neutri. Di borse non se ne ha mai abbastanza. Del resto, le donne converranno, non sono mai a sufficienza.