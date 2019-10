Scarpe: i modelli da uomo che stanno andando alla grandissima

Scarpe: i modelli da uomo per questo autunno-inverno 1 di 12 2 di 12 3 di 12 4 di 12 5 di 12 6 di 12 7 di 12 8 di 12 9 di 12 10 di 12 11 di 12 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il mocassino? Presente. La stringata classica? Idem. E lo scarponcino? In prima fila. Guardando ai modelli di scarpe maschili per l’autunno-inverno 2019 colpisce sicuramente la varietà di stili. Due i punti fermi: la riconferma di una certa formalità, che costituisce ormai una costante nelle ultime stagioni, e la grande versatilità, mai a scapito della comodità. In pelli pregiate, nei colori nero e testa di moro, in nabuk colorate, dalle rifiniture e dai dettagli di lusso, anche con i tessuti più tecnici. Da una prima selezione tra le proposte viste in passerella, ed escludendo volutamente le sempre amatissime sneakers, c’è solo l’imbarazzo della scelta.