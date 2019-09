Uomo, impermeabili e trench: come abbinare quelli da indossare ora

Dici ‘trench’ e il pensiero corre subito ai miti del cinema che lo hanno reso un capo iconico e senza tempo, come Humphrey Bogart, Peter Sellers, Alain Delon. Concepito originariamente per uso militare, pensato per i soldati che combattevano in trincea, dagli inizi dell’Ottocento ai giorni nostri ne ha fatta di strada eppure senza mai perdere l’innata eleganza. Dell’impermeabile si può anche dire che è sempre rimasto fedele alla sua missione originaria: quella di isolare dalla pioggia. Meno dal freddo, ragione per cui si indossa bene in questo periodo e in primavera ma non certo in pieno inverno. L’abbinamento ideale è quello con l’abito elegante. Ma sulle passerelle di questo autunno non sono mancate altre proposte interessanti…